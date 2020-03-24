Скачать
Вторник, 24.03.2020
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
Украинец Яремчук попал в топ-10 бомбардирских трио в Европе
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
МОК примет решение по Олимпиаде в Токио через месяц
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги
ATP и WTA "заморозят" теннисные рейтинги

Корж: Перенос Олимпиады-2020 является адекватным ответом эпидемии

Корж: Перенос Олимпиады-2020 является адекватным ответом эпидемии
21:16 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: facebook

Новости спорта:В связи с распространением коронавируса в мире Олимпийские игры 2020 были перенесены.

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Виктор Корж поддержал решение о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

По мнению Коржа, руководство Международного олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом приняло верное решение о переносе Олимпиады в Токио на год, сообщает пресс служба ФСО "Динамо". 

"Очень хорошо, что в МОК прислушались к предложениям Канады, Австралии, Норвегии и, собственно, самих организаторов в лице премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ведь глобальные вызовы в связи с пандемией COVID-19 заставляют пересматривать традиционные подходы и делать иногда непростые и, возможно, непопулярные шаги с целью сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", - считает вице-президент НОК.

Уходит эпоха: когда Рафаилов покинет Зарю

По его мнению, это касается сферы спорта в первую очередь, учитывая риски участия атлетов в крупных массовых мероприятиях, травматичностью во время тренировочного процесса.

"Есть и чисто спортивные профессиональные аспекты. О каких полноценных тренировках к Играм может идти речь, когда все базы олимпийской подготовки в Украине закрыты в связи пандемией? А есть страны, где вообще о серьезной подготовке к Олимпиаде говорить невозможно", - отметил Виктор Корж.

Напомним: 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Олимпийские игры, ФК Динамо К, Заболевание, Заражение, НОК Украины, Коронавирус.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Не понимаю, что происходит": Нурмагомедов - о бое с Фергюсоном
02 Возлюбленная легенды Шахтера: Мне ежедневно желают смерти
03 Футболист-счастливчик: кому "на руку" ситуация с COVID-19
04 "Деньги меня не интересуют": Усик рассказал о своей мотивации
05 Официально: Олимпиада-2020 перенесена
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь