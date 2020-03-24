Корж: Перенос Олимпиады-2020 является адекватным ответом эпидемии

Вице-президент Национального олимпийского комитета Украины, первый заместитель председателя ФСО "Динамо" Виктор Корж поддержал решение о переносе Олимпийских игр-2020 из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
По мнению Коржа, руководство Международного олимпийского комитета во главе с Томасом Бахом приняло верное решение о переносе Олимпиады в Токио на год, сообщает пресс служба ФСО "Динамо".
"Очень хорошо, что в МОК прислушались к предложениям Канады, Австралии, Норвегии и, собственно, самих организаторов в лице премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Ведь глобальные вызовы в связи с пандемией COVID-19 заставляют пересматривать традиционные подходы и делать иногда непростые и, возможно, непопулярные шаги с целью сохранить здоровье и жизнь миллионов людей", - считает вице-президент НОК.
По его мнению, это касается сферы спорта в первую очередь, учитывая риски участия атлетов в крупных массовых мероприятиях, травматичностью во время тренировочного процесса.
"Есть и чисто спортивные профессиональные аспекты. О каких полноценных тренировках к Играм может идти речь, когда все базы олимпийской подготовки в Украине закрыты в связи пандемией? А есть страны, где вообще о серьезной подготовке к Олимпиаде говорить невозможно", - отметил Виктор Корж.
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