ЧЕ-2020 по художественной гимнастике в Киеве могут перенести

Новости спорта:36-й чемпионат Европы по художественной гимнастике, который должен был состояться 21-24 мая в Киеве, могут перенести.

Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики Украины.

"Чемпионат Европы по художественной гимнастике "Киев-2020", который должен был состояться в мае, могут перенести на другие даты", - говорится в сообщении.

Во время этих соревнований планируется разыграть последние две лицензии на Олимпийские игры.

Ранее Европейский гимнастический союз (UEG) из-за пандемии коронавируса принял решение об отмене ЧЕ-2020 в Киеве 21-24 мая, однако сейчас разрабатываются другие возможные варианты. Уже в конце апреля Исполнительный комитет UEG планирует утвердить и объявить новые даты и сценарии.

Напомним, что Киев уже был хозяином чемпионата Европы по художественной гимнастике. Это было в 2004 году перед Олимпиадой в Афинах. А в 2013 году Украина принимала чемпионат мира по художественной гимнастике.