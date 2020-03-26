Скомина признан лучшим футбольным арбитром мира

Новости спорта:Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала Дамира Скомину из Словении лучшим футбольным арбитром мира 2019 года.

Об этом сообщает официальный сайт организации.

Скомина стал рефери ФИФА в 2003 году. В активе 44-летнего словенца уже 537 матчей, в частности, поединки чемпионатов Европы 2008, 2012 и 2016 годов, и чемпионата мира (2018).

В Лиге чемпионов УЕФА он обслуживал 63 матча, в том числе финал в 2019 году между "Ливерпулем" и "Тоттенхэмом" (2:0). Скомина также руководил 20 матчами Лиги Европы и финального в 2017 году между "Аяксом" и "Манчестер Юнайтед" (0:2).

С 2016-го Скомина неизменно входит в первую десятку судей мира, а в 2019 году IFFHS признала его лучшим арбитром планеты.

Напомним, последний раз Дамир Скомина обслуживал матч 12 марта в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА между немецким "Вольфсбургом" и донецким "Шахтером" (1:2).