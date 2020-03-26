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Легендарный футбольный стадион Маракана превращается в полевой госпиталь

Легендарный футбольный стадион Маракана превращается в полевой госпиталь
09:46 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Легендарная арена станет убежищем для зараженных коронавирусом.

Легендарный бразильский стадион Маракана, где проходили матчи чемпионата мира 2014 года, превращен в полевой госпиталь. Об этом сообщает президент Фламенго Родольфо Ландим.

Дело в том, что вспышка пандемии коронавируса активно коснулась и Бразилию. Свободных коек в больнице не хватает, а количество инфицированных в стране составляет более 2000 тысяч человек.

"В это мрачное время я хочу призвать нашу великую нацию возродить надежду и работать ради лучших дней", - сказал Ландим в интервью Al Jazeera.

Первый теннисист заразился коронавирусом

Помимо Мараканы, в эксплуатацию пойдут и стадионы: Коринтианса, Сан-Паулу, Ботафого и Сантоса.

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Все по теме:

Бразилия, Футбол, Новости футбола, Коронавирус, Маракана.
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