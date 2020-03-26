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Один из лучших волейболистов мира выздоровел от коронавируса

Один из лучших волейболистов мира выздоровел от коронавируса
15:28 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Один из лучших волейболистов мира Нгапет, заразившийся коронавирусом, выписан из больницы.

Французский волейболист казанского "Зенита" Эрвин Нгапет, который заразился коронавирусом, выписан из инфекционной больницы. Спортсмен чувствует себя хорошо, сообщила заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева.

19 марта стало известно, что Нгапет сдал анализы для теста на коронавирус. Игрок почувствовал себя плохо по возвращении из Франции и был немедленно изолирован, не контактировав с другими игроками.

"Его выписали, он чувствует себя хорошо, уже улыбается, благодарит врачей", — приводит слова Фазлеевой ТАСС.

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Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 22 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 117 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.

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Волейбол, Коронавирус, Эрвин Нгапет, ВК Зенит.
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