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Именитая биатлонистка может завершить карьеру

Именитая биатлонистка может завершить карьеру
18:19 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Доротея рассказала, что она сильно выдохлась в конце сезона.

Биатлонистка сборной Италии Доротея Вирер, которая дважды выигрывала Большой хрустальный глобус заявила, что не уверена в продолжении карьеры после окончания изоляции из-за коронавируса.

"Как справляюсь с карантином? Я спокойна. Откровенно говоря, мне не очень хочется заниматься спортом. Прекрасно чувствую себя на диване, иногда делаю уборку.

Как вернуться в форму? Я буду кататься на лыжероллерах, а затем у меня будет беговая дорожка, которую доставят в ближайшие дни. Но сейчас у меня нет никакого желания: спорт — это главное, но не единственное в моей жизни.

Каким образом сохранить мотивацию после двух победных сезонов? Я все еще не знаю, буду ли продолжать карьеру. Я сильно выдохлась в конце сезона. От одной мысли, что нужно вернуться к тренировкам, я не знаю, как это сделать.

Официально: Олимпиада-2020 перенесена

Этой паузой я пользуюсь для того, чтобы прочесть сообщения от фанатов, и жду прибытия Большого хрустального глобуса и Малого в масс-стартах. Они будут у моей мамы, которая даже больше меня радуется всем трофеям", - рассказала она в прямом эфире в Instagram.

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Биатлон, Новости биатлона, Доротея Вирер.
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