Страны G20 одобрили перенос Олимпийских Игр-2020

Новости спорта:Перенос летней Олимпиады в Токио на один год может привести к экономическим потерям в размере 5,8 миллиарда долларов.

Страны G20 приветствуют решение Международного олимпийского комитета перенести проведение Олимпийских игр в Японии на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам очередного саммита лидеров "большой двадцатки".

"Мы ценим усилия по охране здоровья людей, которые проявляются в переносе крупных публичных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на срок не позднее лета 2021 года", - говорится, в частности, в документе G20.

Ранее, напомним, сообщалось, что перенос летней Олимпиады в Токио на один год может привести к экономическим потерям в размере 5,8 миллиарда долларов. Об этом заявил почетный профессор Университета Кансай Кацухиро Миямото.