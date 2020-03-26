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Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио
Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Страны G20 одобрили перенос Олимпийских Игр-2020

Страны G20 одобрили перенос Олимпийских Игр-2020
19:58 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Перенос летней Олимпиады в Токио на один год может привести к экономическим потерям в размере 5,8 миллиарда долларов.

Страны G20 приветствуют решение Международного олимпийского комитета перенести проведение Олимпийских игр в Японии на фоне пандемии коронавируса. Об этом говорится в заявлении, принятом по итогам очередного саммита лидеров "большой двадцатки".

"Мы ценим усилия по охране здоровья людей, которые проявляются в переносе крупных публичных мероприятий, в частности, решение Международного олимпийского комитета перенести Олимпийские игры на срок не позднее лета 2021 года", - говорится, в частности, в документе G20.

Названа ориентировочная дата проведения Олимпиады в Токио

Ранее, напомним, сообщалось, что перенос летней Олимпиады в Токио на один год может привести к экономическим потерям в размере 5,8 миллиарда долларов. Об этом заявил почетный профессор Университета Кансай Кацухиро Миямото.

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Олимпийские игры, G20, Токио, Олимпиада.
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