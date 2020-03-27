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Мартен Фуркад рассказал, чем гордится больше всего

Мартен Фуркад рассказал, чем гордится больше всего
09:58 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Мартен Фуркад гордится тем, чего достиг в биатлоне.

Знаменитый французский биатлонист Мартен Фуркад, который по окончании сезона-2019/2020 объявил о завершении карьеры, рассказал, какими достижениями гордится больше всего.

"Думаю, моей самой большой гордостью останется то, чего удалось добиться на трассе. Всё-таки ради этого мы и приходим в спорт.

Я пришёл в биатлон не для того, чтобы сделать его лучше, а чтобы стать чемпионом мира и олимпийским чемпионом. Это была детская мечта. Но, если оглянуться назад, вызывает большую гордость, что я способствовал развитию своего вида спорта и его популярности", — приводит слова француза L'Indépendant.

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31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (в том числе 11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости биатлона.
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