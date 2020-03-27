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"Нужен новый чемпион": Бойцы ММА раскритиковали Джона Джонса

"Нужен новый чемпион": Бойцы ММА раскритиковали Джона Джонса
10:34 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Бойцы ММА взорвались комментариями в социальных сетях после ареста Джона Джонса.

Арест чемпиона UFC в полутяжелой весовой категории Джона Джонса за вождение в нетрезвом виде и использование оружия взбудоражил скучающих на карантине бойцов. Они взорвались комментариями в социальных сетях.

Тиаго Сантос: Я считаю, что дивизиону 205 фунтов UFC нужен новый чемпион! Не такой, который постоянно вляпывается в истории! Мы с Домиником [Рейесом] заслужили бой за титул!

Ян Блахович: Мудрые люди говорили: "оставайся дома". Но нет, же…  Хватит, Джон, тебе придется поискать более умный способ избежать боя со мной, чем спрятаться в тюрьме ;)

Чемпион UFC Джон Джонс арестован

Доминик Рейес: Он настолько невероятен, что даже смеяться хочется!

Колби Ковингтон: Видите, нет причин паниковать. Мир абсолютно в норме.

Крис Вайдман: Не удивлен

Майкл Биспинг: Самоизоляция? Слишком сложно для некоторых. Это просто шутка, не начинайте

Тито Ортис: Мы все совершаем ошибки, нужно лишь учиться на первой или на опыте других. Позор.

Янси Медейрос: Как боец я не спорю, [что его поступок нельзя назвать невезением]. Но как родитель я вижу, что его семье и детям не везет в том, что приходится проходить через это. В конечном счете мы люди. Разберись с проблемами и возвращайся к семье. Он нужен детям…

Диего Санчес: Даже коронавирус не удержит Билла чертового Косби Джонса от поездок по городу во время пандемии!! Что за тряпка! Лживая тряпка! И его фанаты

Диллон Данис: Джонс бьет рекорды в любых обстоятельствах. Он стал первым, кого арестовали в карантине! Не бросайте его в тюрьму, она его не исправит. Заприте его в клетке со мной.

Гилберт Бернс: Снова он. ВАУ Угадайте, что только что "никогда не произойдет". Какой позор!

Бен Аскрен: Я никак не могу понять, почему он не наймет себе за 50 тысяч в год водителя?

Кори Андерсон: Помните, как он вас всех убедил, что исправился? Я еще тогда называл это блефом и говорил: "подождите, он снова облажается". Но меня называли просто недоброжелателем, а его восхваляли. Что же, история повторяется. "Неисправимый" снова вляпался.

Белал Мохаммед: Корона заставила его это сделать

Джон Кавана: Джон Кости Джонс в трендах? НЕЕЕЕЕТ.

Алекс Волкановски: С первоапрельским пранком вас! Черт, у меня все в голове перепуталось из-за изоляции. Еще же только март

Валентина Шевченко: Очень жаль, что современный мир живет хайпом! Так много людей начали обвинять Джона Джонса без информации о ситуации! Проведя бой на одном с ним турнире, я увидела, что он добрый человек! У него тяжелый период, он вернется и будет сильнее!

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MMA, Джон Джонс, UFC, Новости ММА, Смешанные единобортсва.
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