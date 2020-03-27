Новую дату Олимпиады в Токио назовут в течение месяца

Новости спорта:Томас Бах обозначил сроки принятия решения по дате проведения Олимпиады в Токио.

Новую дату проведения летних Олимпийских игр-2020 в Токио, которые были перенесены из-за пандемии коронавируса на год, определят в течение следующих четырех недель.

Об этом президент Международного олимпийского комитета Томас Бах заявил во время телефонной конференции с представителями 32-х международных спортивных федераций, сообщает AFP.

"Томас Бах подтвердил, что решение о новой дате в 2021 году будет принято в течение следующих четырех недель", - отмечается в сообщении.

Рассматриваются варианты с проведением соревнований как в мае, так и в июне следующего года.

Томас Бах также объявил, что уже отобравшиеся на Олимпиаду спортсмены сохранят свои путевки на Игры в следующем году.