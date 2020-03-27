Чемпионат Украины по волейболу в Суперлигах завершен досрочно

Новости спорта:В ФВУ приняли решение не определять чемпионов и призеров сезона 2019-2020 годов.

Как мы ранее сообщали, из-за пандемии коронавируса Директорат Федерации Волейбола Украины (ФВУ) на прошлой неделе принял решение приостановить чемпионат Украины сезона 2019-2020 годов во всех лигах до 3 апреля. Однако в связи с осложнением ситуации с COVID-19 в нашей стране и в соответствии с постановлением Кабинета Министров Украины продлить срок действия карантина до 24 апреля, ФВУ приняло новое решение. Говорит президент национальной Федерации волейбола Украины Михаил Мельник.

- Поскольку первоначально подавляющее большинство руководителей команд Суперлиги высказалось за желание обязательно доиграть мужской и женский чемпионаты, мы поддержали это мнение и не завершили соревнования досрочно, а приостановили их до 3 апреля. Это решение выглядело наиболее справедливым и полностью соответствовало требованиям спортивного принципа, тем более, учитывая то, какая интересная борьба ожидалась в мужском плей-офф, а также возможная интрига в споре за последнюю путевку в квартет сильнейших у женщин, Но, постольку на днях Кабмин Украины решил продлить карантин до 24 апреля, то откладывать "выяснения отношений" в обоих Суперлиги мы уже не имели возможности.

Соответственно, членам Исполкома ФВУ было предложено оперативно определиться в трех следующих вопросах ...

Первое - определить чемпиона и призеров мужской Суперлиги команды, занявшие соответствующие места по итогам 1-го этапа соревнований или проголосовать за завершение чемпионата без определения лауреатов и, соответственно, без вручения медалей?

Второе - определить чемпиона и призеров женской Суперлиги команды, занявшие соответствующие места по итогам 1-го этапа соревнований без учета 17-го и 18-го туров или проголосовать за завершение чемпионата без определения лауреатов и, соответственно, без вручения медалей?

Третье - как определить представителей Украины в еврокубках: по их положению в турнирных таблицах на данный момент или по рейтингу, составленному на предстоящем специальном заседании Исполкома ФВУ согласно результатам выступлений в чемпионатах сезона 2019-2020 годов?

Следует заметить, что все три вопроса, на самом деле, очень сложные. Ведь в первых двух случаях другие волейбольные страны в аналогичной ситуации принимали разные решения. Последний пример Польша, которая пошла наиболее необычным путем. Поскольку в женской лиге состоялись все матчи 1-го этапа, то там чемпион и призеры были определены по его итогам. Зато в мужской лиге до окончания 1-го этапа команды не доиграли два тура. Соответственно, руководство польской федерации совместно с президентами клубов договорились завершить чемпионат без определения чемпиона и призеров. Третий вопрос тоже достаточно спорный, потому что, в частности, лидеры женского чемпионата СК "Прометей" и "Химик" не успели сыграть между собой в Южном в заключительном 18-м туре.

В конце концов, все 24 члена исполкома ФВУ проголосовали следующим образом.

Определить чемпиона и призеров мужской Суперлиги команды, занявшие соответствующие места по итогам 1-го этапа соревнований - 5 голосов. Завершить чемпионат без определения лауреатов и, соответственно, без вручения медалей - 19 голосов.

Определить чемпиона и призеров женской Суперлиги команды, занявшие соответствующие места по итогам 1-го этапа соревнований без учета 17-го и 18-го туров - 4 голоса. Завершить чемпионат без определения лауреатов и, соответственно, без вручения медалей - 20 голосов.

Определить представителей Украины в еврокубках за их положением в турнирных таблицах на данный момент - 6 голосов. Определить их на предстоящем специальном заседании Исполкома ФВУ согласно результатам выступлений в чемпионате сезона 2019-2020 годов - 18 голосов.

Также стоит заметить, что против определения чемпионов и призеров по результатам последнего расположения в таблицах высказались, прежде всего, руководители команд, которые реально претендовали на первые места. В частности, президент мужского клуба "Барком-Кажаны" Олег Баран. Что касается президента женского СК "Прометей" Владимира Дубинского, то он заявил, что поддержит любое решение федерации.

В то же время хочу успокоить руководство команд-аутсайдеров: сейчас речь об их возможном понижении в классе не идет. Ведь на следующем заседании Исполкома ФВУ будет стоять вопрос об увеличении представительства в мужской и женской Суперлиги следующего сезона до 10 участников.

Параллельно все 24 члена исполкома ФВУ проголосовали за продление приостановленных турниров во всех других лигах. Ведь провести в них решающие матчи вполне реально и в мае, и даже в июне.

Теперь относительно представительства Украины в будущих еврокубковых турнирах. Здесь, собственно, проблема только одна: кто будет играть в женской Лиге чемпионов - СК "Прометей" или "Химик", учитывая то, что сейчас наша страна в этом турнире имеет только одну лицензию. Однако этот вопрос может решиться оптимальным образом. Я имел почти часовую беседу с руководством ЕКВ и, кроме многих других насущных тем, этот момент мы также обсуждали. Сейчас существует высокая вероятность, что из-за последствий коронавируса некоторые клубы могут отказаться от участия в самом престижном еврокубке. Поэтому не исключен вариант, что наша страна получит возможность заявить две команды - и СК "Прометей", и "Химик". Поскольку заявки в еврокубковых турниров ЕКВ продлила до конца лета, то ситуация, что называется, еще терпит.

Наконец, о возможных изменениях в проведении других соревнований под эгидой Европейской конфедерации волейбола. В связи с переносом Олимпиады на 2021, сейчас ЕКВ ожидает обновленный календарь от ФИВБ. Тогда будет туда вносить собственные коррективы.