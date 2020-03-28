Видео ареста Джона Джонса

Новости спорта:Чемпион UFC Джон Джонс был задержан полицией за вождение в нетрезвом виде.

Чемпион UFC в полутяжелой весовой категории Джон Джонс заявил полиции о проблемах с памятью и вниманием, когда его заподозрили в управлении автомобилем в нетрезвом виде. В четверг около полуночи полиция Альбукерке остановила Джонса и проверила на трезвость.

"У меня синдром дефицита внимания. Меня бьют по голове, это мой заработок, — говорил Джонс во время теста на трезвость. — Кратковременная память меня подводит. Люди этого не знают, но с этим очень плохо".

Джонс признал, что употреблял алкоголь в этот день, а именно "водку", хотя в машине обнаружена почти пустая бутылка мескаля Recuerdo объемом 750 мл. "Я начал сходить с ума. Остановился тут, чтобы поболтать с бездомными. Мне просто нужно было проехаться. Я впервые за две недели выезжаю. Увидел бездомных и мне захотелось проявить заботу, поговорить как с обычными людьми", — произнес Джонс.

После теста на него надели наручники. Другой полицейский в этот момент рассматривал опустошенную бутылку алкоголя и вылил остатки на газон. Джонс был арестован, но позже его отпустили, назначив заседание суда на 8 апреля.