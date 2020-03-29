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Брынзак раскритиковал самоподготовку Джимы и Меркушиной

Брынзак раскритиковал самоподготовку Джимы и Меркушиной
07:40 Сегодня Телеграф isport.ua Фото: Твиттер

Новости спорта:Владимир Брынзак подвел итоги биатлонного сезона-2019/20.

Президент федерации биатлона Украины Владимир Брынзак прокомментировал результаты завершившегося сезона, рассказав, чьи результаты его удивили.

Кроме прочего, Брынзак отметил, что индивидуальная подготовка Юлии Джимы и Анастасии Меркушиной не оправдывают себя.

"На мой взгляд, не совсем оправдывает себя, но они уже взрослые спортсменки, и должны сами для себя определиться, нужно им что-то менять в подготовке или нет. Потому что административным способом это тяжело сделать, чтобы кого-то куда-то заставить переходить, с кем-то тренироваться. Спортсмену нужно самому к этому прийти. Если они найдут в себе силы, пойти на данный шаг, построить свою подготовку таким образом, чтобы прислушиваться и к личному тренеру, и к тренеру сборной, они смогут намного лучше выступать", - сказал президент.

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Брынзак отметил, что приятно удивлен результатами Руслана Ткаленко и Артема Примы.

"Могу сказать, что приятно удивили в этом сезоне Ткаленко и Прима. Дудченко также достойно выступал в своем первом сезоне на таком уровне. Нравится, что ребята прогрессируют. Думаю, что эти биатлонисты вышли на новый для себя уровень.

Что касается девушек, то меня никто не удивил. Все было более-менее прогнозируемо. Из негативного стоит отметить выступление Блашко после Нового года. Также не полностью реализовала свои возможности Юлия Журавок. Думал, что она сможет более раскрыться в этом сезоне, чего, к сожалению, не случилось", - сказал Брынзак в интервью XSport.

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Биатлон, Новости спорта, Владимир Брынзак.
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