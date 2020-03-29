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Фуркад рассказал, чем будет заниматься после ухода со спорта

Фуркад рассказал, чем будет заниматься после ухода со спорта
10:22 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Биатлонист заявил, что ищет собственный новый путь.

Пятикратный олимпийский чемпион Мартен Фуркад рассказал, что не планирует становиться тренером после своего решения завершить карьеру.

"Нет, это не то, как я хотел бы выразить себя. Я ищу свой собственный новый путь к успеху. Роль тренера требует вложений, которые близки к спорту высокого уровня с точки зрения повседневного образа жизни.

Конечно, я всегда могу помочь своим товарищам по команде, но не хочу вмешиваться в отношения между тренером и спортсменом. Я слишком уважаю французскую команду, чтобы импровизировать как тренер. Я сумею держать дистанцию", - отметил Фуркад.

Также легендарный биатлонист заявил, что хочет уделять больше внимания подготовке Летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.

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"Это проект, который я люблю и в который хочу внести свой вклад. Сегодня я – председатель комиссии спортсменов, и мой уход из спорта позволит мне вкладывать немного больше. Я думаю, что могу что-то внести в проект, но пока рано говорить, что именно", – сказал Фуркад в интервью Le Figaro.

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Биатлон, Мартен Фуркад, Новости спорта, Новости биатлона.
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