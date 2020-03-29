Скачать
Воскресенье, 29.03.2020
Майский бой Усика перенесен
Майский бой Усика перенесен
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
УПЛ назвала лучшего игрока и тренера по итогам марта
Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
Соперником Спенса стал Дэнни Гарсия
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем
Шевченко сравнил коронавирус с Чернобылем

Клуб НБА потеряет минимум 10 миллионов долларов из-за коронавируса

Клуб НБА потеряет минимум 10 миллионов долларов из-за коронавируса
09:40 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:"Клипперс" из-за приостановки сезона потеряют как минимум $ 10 млн.

Владелец "Лос-Анджелес Клипперс" Стив Балмер поделился информацией, чего его клубу будет стоить приостановка сезона. По его словам, калифорнийцы потеряют как минимум $ 10 млн.

"Лига работает, чтобы решить вопрос, как возобновить матчи, оценивает, возможно ли это, и если да, то где. Будет здорово возобновить сезон, но важно, чтобы обстоятельства позволяли это сделать. Что касается „Клипперс“, мы продолжаем платить персоналу, особенно младшим сотрудникам, платим сотрудникам Staplec Centre. Это важно. К счастью, у нас есть запас прочности. Но да, мы теряем деньги. Потеряем минимум $ 10 млн", — сказал Балмер в интервью, размещённом на канале Bloomberg Technology в YouTube.

Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)

Ранее Балмер пожертвовал на борьбу с пандемией коронавируса $ 25 млн.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Баскетбол, НБА, Лос-Анджелес Клипперс, Новоти спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Роналду встретил маму, которая вернулась после инсульта (Фото)
02 Кто из футболистов заболел коронавирусом (список)
03 Украинский флаг на матче Шахтера в Беларуси
04 Маркевич: Некоторые клубы УПЛ уже не хотят платить футболистам
05 Видео ареста Джона Джонса
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь