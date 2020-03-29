В Италии выделят 400 млн евро для возрождения массового спорта

Новости спорта:Итальянское правительство видит в спорте - двигатель возрождения.

Министр спорта Италии Винченцо Спадафора заявил, что итальянское правительство выделит 400 млн евро на развитие массового спорта в стране.

"Спорт - это не только футбол, а футбол - это не только Серия А. Правительство выделит 400 млн евро для возрождения массового спорта. Это будет двигателем возрождения.

Завтра я предложу продлить паузу во всех соревнованиях до конца апреля. Будут приняты меры и в плане тренировок, которые были разрешены в ожидании Олимпиады.

Все должны понимать, что после этого кризиса ничто не может быть, как прежде", - сказал Спадафора в интервью La Repubblica.