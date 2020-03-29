Экс-чемпион UFC может завершить карьеру из-за пандемии коронавируса

Новости спорта:Коронавирус может завершить карьеру спортсмена.

Бывший чемпион UFC Даниэль Кормье признался, что уже летом может завершить спортивную карьеру. Об этом он рассказал в интервью Bloody Elbow.

"Я не могу ходить в зал. Я не могу тренироваться тогда, когда хочу. Все это из-за пандемии. Ждем лета и надеемся, что коронавирус отступит.

Если он не уйдет до конца лета, то нет шансов, что я проведу бой. Я завершу карьеру. Все зависит от пандемии. Надеюсь, все пройдет", - сказал Кормье.

Стоит отметить, что Даниэль Кормье хотел завершить свою карьеру поединком против Стипе Миочича. Бойцы встречались дважды, и по разу одержали победу.