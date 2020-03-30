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Новые даты Олимпийских игр в Токио снова сместили

Новые даты Олимпийских игр в Токио снова сместили
15:21 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Олимпиада в Токио пройдет в следующем году с 23 июля по 8 августа.

Стали известны новые даты проведения Олимпийских игр в Токио, которые пройдут в 2021 году. Старт запланирован 23 июля, последний день — 8 августа. Паралимпийские игры при этом пройдут с 24 августа по 5 сентября 2021 года.

Изначально Олимпиаду планировали провести в этом году (24 июля — 9 августа), но Международный олимпийский комитет и власти Японии решили перенести Игры из-за пандемии коронавируса.

Ранее губернатор Токио Юрико Койке предлагал сдвинуть Олимпиаду на весну следующего года, чтобы избежать жары, но этот вариант отвергли из-за неудобного календаря.

Глава оргкомитета по проведению Олимпиады-2024 Тони Эстанге до этого заявлял, что перенос Игр в Токио повлияет на подготовку к Олимпиаде в Париже.

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Олимпийские игры, Токио, Олимпиада, Новости спорта, ОИ-2020.
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