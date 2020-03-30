Ярмоленко рассматривает возможность перехода в "Динамо"

Новости спорта:Андрей Ярмоленко не исключает возвращение в киевское "Динамо".

В то же время украинский полузащитник всем доволен в "Вест Хэме".

Полузащитник клуба АПЛ "Вест Хэм" Андрей Ярмоленко заявил, что рассматривает вариант с возвращением в "Динамо", сообщает телеканал "Футбол".

"В "Вест Хэме" я чувствую себя прекрасно, чувствую поддержку болельщиков, все мне нравится и устраивает. Об уровне АПЛ и говорить не стоит, поэтому на сегодняшний день я хочу остаться здесь. О завершении карьеры пока не думаю. Пока есть силы и желание работать, буду продолжать играть в футбол. "Динамо" - моя родная команда, всегда с теплотой в сердце говорю об этом клубе. Посмотрим, что будет в будущем, как все сложится, но не исключаю вариант возвращения в киевский клуб. Если я буду нужен, то всегда рад помочь", - сказал Ярмоленко.

Ярмоленко сыграл за "Динамо" 11 лет. Он сыграл в первой команде киевлян 228 матчей и забил 99 голов. В августе 2017 года Ярмоленко перешел в "Боруссию" (Дортмунд) по 25 млн евро. Через год он стал игроком лондонского "Вест Хэма". Сумма трансфера - 22 млн фунтов.

В нынешнем сезоне Ярмоленко сыграл в 15 матчах за "Вест Хэм", забил три мяча и отдал одну результативную передачу. Большую часть сезона Ярмоленко пропустил из-за травмы.