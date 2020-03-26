Вингер Боруссии Д всерьез заинтересовал Манчестер Юнайтед

Крайний полузащитник дортмундской Боруссии Джейдон Санчо может покинуть немецкую Бундеслигу в летнее трансферное окно.
Как сообщает Evening Standard, Манчестер Юнайтед всерьез заинтересован в 20-летнем англичанине и является фаворитом на его подписание.
Более того, "красные дьяволы" готовы удовлетворить финансовые требования "шмелей", сделав Санчо самым дорогостоящим игроком в своем истории. По информации издания, МЮ намерен заплатить за талантливого вингера 100 миллионов фунтов.
Несмотря на интерес Челси и Ливерпуля, которых также не смущает высокая стоимость Санчо, Манчестер Юнайтед все-таки является лидером в гонке за игроком, поскольку имеет более значимые связи в Дортмунде.