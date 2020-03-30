Чем коронавирус грозит профессиональным спортсменам

Новости спорта:Коронавирус может существенно подорвать здоровье переболевших спортсменов.

Коронавирус может стать причиной развития серьезных патологий сердца у людей, переболевших коронавирусом COVID-19.

Как выяснила группа ученых из Техасского университета, болезнь способна повлиять на сердечно-сосудистую систему даже у людей со здоровым сердцем.

Специалисты определили, что коронавирус может спровоцировать гипертонию, аритмию, острое повреждение сердца и ишемическую болезнь.

Следовательно, пока неизвестно, как себя будут чувствовать спортсмены, переболевшие коронавирусом, поскольку он может отразиться и на их здоровье.

По состоянию на утро 30 марта количество инфицированных COVID-19 во всем мире превысило 720 тысяч человек. Погибли от болезни 34 тысячи, а вылечились - 152 тысячи. Читайте, кто уже заболел в спорте.