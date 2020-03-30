Степанено нарушил карантин и поехал на природу

Новости спорта:Лидер Шахтера отправился на природу вместе с семьей.

Полузащитник Шахтера Тарас Степаненко не захотел отсиживаться дома во время карантина.

Футболист вместе с семьей решил устроить пикник. Фото с отдыха на природе опубликовала в своем Instagram жена Тараса Маргарита.

Примечательно, что на одном из снимков Степаненко находится в окружении четырех детей, хотя у Тараса и Маргариты только три сына. Поэтому не исключено, что на природе также могли находиться друзья или родственники футболиста.

Напомним, что прямого запрета на подобные мероприятия нет, однако представители Министерства здравоохранения неоднократно просили жителей Украины не выходить из дома без крайней необходимости.