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Понедельник, 30.03.2020
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Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады

Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады
20:58 Сегодня Телеграф terrikon.com

Новости спорта:Глава НОК заявил, что мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей.

Глава МОК Томас Бах высказал уверенность в силах международного олимпийского спортивного сообщества.

"Я уверен, что вместе с оргкомитетом "Токио-2020", властями Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей", - приводит слова Баха официальный сайт МОК. Глава МОК также поблагодарил международные федерации и национальные олимпийские комитеты за сотрудничество.

Сегодня, напомним, стало известно, что власти Японии и МОК пришли к взаимопониманию, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры предполагается открыть на месяц позже, то есть, 24 августа следующего года.

УЕФА вынесет решение по сезону 1 апреля

Как известно, Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.

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Олимпийские игры, Олимпиада, НОК, НОК Украины, Томас Бах.
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