Глава НОК уверен в общей силе по проведению Олимпиады

Новости спорта:Глава НОК заявил, что мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей.

Глава МОК Томас Бах высказал уверенность в силах международного олимпийского спортивного сообщества.

"Я уверен, что вместе с оргкомитетом "Токио-2020", властями Токио, правительством Японии и всеми заинтересованными сторонами мы сможем справиться с этой беспрецедентной задачей", - приводит слова Баха официальный сайт МОК. Глава МОК также поблагодарил международные федерации и национальные олимпийские комитеты за сотрудничество.

Сегодня, напомним, стало известно, что власти Японии и МОК пришли к взаимопониманию, что Олимпийские игры в Токио откроются 23 июля 2021 года. Паралимпийские игры предполагается открыть на месяц позже, то есть, 24 августа следующего года.

Как известно, Олимпиаду в Токио 2020 года перенесли из-за пандемии коронавирусной инфекции.