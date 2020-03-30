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УЕФА вынесет решение по сезону 1 апреля

УЕФА вынесет решение по сезону 1 апреля
17:51 Сегодня Телеграф

Новости спорта:1 апреля УЕФА проведет видеоконференцию, на которой обсудят календарь, контракты и трансферы.

УЕФА пригласил генеральных секретарей всех 55 национальных ассоциаций на видеоконференцию, которая состоится 1 апреля. Цель видеоконференции - обсуждение вариантов нового календаря матчей, сообщает официальный сайт УЕФА.

Во время конференции рассмотрят ситуацию во всех соревнованиях под эгидой УЕФА, вопрос с контрактами игроков и систему трансферов.

Напомним, в связи с пандемией коронавируса почти все европейские чемпионаты прекращены. Также бессрочно приостановили Лигу чемпионов и Лигу Европы.

УЕФА и Ассоциация европейских клубов приняли решение доиграть европейские чемпионаты до 15 июля и только после их завершения возобновить Лигу чемпионов и Лигу Европы.

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Также УЕФА перенес проведение финалов двух еврокубковых турниров на неопределенный срок. Сначала финал Лиги чемпионов должны были сыграть 30 мая в Стамбуле, а финал Лиги Европы - 27 мая в Гданьске.

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УЕФА, Футбол, Сезон, Карантин, Коронавирус.
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