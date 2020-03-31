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Сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2020

Сборная Украины не сумела пробиться на Евро-2020
07:38 Сегодня Телеграф Спорт Арена

Новости спорта:Украинцы завершили отбор на третьем месте.

Сборная Украины по киберфутболу в дисциплине PES не сумела пробиться в финальную часть чемпионата Европы-2020.

Во второй игровой день украинцы провели пять матчей. Сборная Украины обыграла Уэльс (10:0), Черногорию (7:4), Андорру (10:1), Фарерские острова (9:3) и уступила команде Италии (2:4).

Украинскую команду в отборочных матчах представляли два основных игрока (Сергей Sergobibika Марченко, Виталий Budb_proshe Литвинов) и два резервных (Максим Makson Андрасюк и Игорь Ighor_8 Любчак).

По итогам отборочного этапа Украина набрала 22 очка (семь побед, одна ничья и два поражения). Сине-желтые заняли третье место в группе H, уступив команде Черногории всего одно очко. Победителем группы H стала сборная Италии.

Напомним, что прямую путевку на Евро-2020 получили победители каждой из десяти отборочных групп. Сборные, занявшие вторые места, разыграют еще шесть путевок на турнир.

Финальный турнир чемпионата Европы по киберфутболу PES пройдет 9-10 июля в Лондоне.

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Отбор на eEURO 2020. Второй игровой день

Италия — Украина — 4:2

Украина — Уэльс — 10:0

Черногория — Украина — 4:7

Андорра — Украина — 1:10

Украина — Фарерские острова — 9:3

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Сборная Украины, Евро, Евро-2020, Киберспорт, Киберфутбол.
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