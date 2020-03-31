Чемпионат мира по легкой атлетике перенесли на год

Новости спорта:Всемирные соревнования должны были пройти в Юджине, штат Орегон (США), с 6 по 15 августа 2021 года.

Чемпионат мира по легкой атлетике, который планировалось провести в Юджине, штат Орегон (США), с 6 по 15 августа 2021 года, переносится на год. Об этом говорится в заявлении Международной ассоциации легкоатлетических федераций.

"Каждый должен проявлять гибкость и компромисс, и сейчас мы работаем с организаторами чемпионата мира по легкой атлетике в Орегоне, чтобы назначить новые даты в 2022 году для наших чемпионатов мира по легкой атлетике", - заявили в спортивной ассоциации.

Там также поддержали назначение новых дат для Олимпийских игр в Токио в 2021 году - ведь это позволит атлетам выиграть время для возвращения к тренировкам и соревнованиям.

Кроме того, ассоциация по легкой атлетике ведет переговоры с Федерацией Игр Содружества и Чемпионатами Европы касательно переноса соревнований.

Предыдущий чемпионат мира по легкой атлетике состоялся в Дохе с 27 сентября по 6 октября 2019 года.