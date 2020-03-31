Украинские гандболисты продолжат сезон после карантина

Новости спорта:ФГУ хочет продолжить сезон после завершения карантина.

Комитет по организации и проведению соревнований Федерации гандбола Украины (ФГУ) принял решение продлить сезон-2019/20 после завершения карантина.

При этом, ФГУ вернется к календарю и системе розыгрышей всех чемпионатов Украины взрослых и детско-юношеских команд текущего сезона, с тем чтобы выбрать оптимальную формулу завершения сезона учитывая ситуацию, которая сложится на момент продления карантина через коронавирус, сообщает официальный сайт организации.

Отмечается, что ГК "Мотор" (Запорожье) в связи с неопределенностью времени завершения карантина в Украине предлагал завершить чемпионат мужской Суперлиги и определить результаты соревнований по итогам первого круга, а также отменить дальнейший розыгрыш мужского Кубка Украины.

В то же время большинство руководителей команд-участниц чемпионатов Украины всех уровней (мужская и женская Суперлига, мужская и женская Высшая лига, мужская І лига, детско-юношеские чемпионаты по всем возрастным группам) высказались за продолжение розыгрышей чемпионатов Украины и розыгрыша Кубков Украины после завершения карантина в Украине 24 апреля 2020 года.