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Турнир Bellator 242 перенесен

Турнир Bellator 242 перенесен
11:57 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:Еще одни соревнования отменились из-за пандемии коронавируса.

Турнир смешанных единоборств Bellator 242, запланированный на 10 мая в Сан-Хосе (Калифорния), перенесли. Об этом сообщает MMA Fighting.

Главным боем этого вечера должен был стать поединок между Райаном Бэйдером и Вадимом Немковым.

Отметим, что ранее перенесли Bellator 241, а также отменили три турнира UFC.

18 апреля запланирован UFC 249, и по словам президента промоушена Даны Уайт, он состоится, однако место проведения пока неизвестно. Главным событием вечера должен стать бой между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

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Напомним, что многие турниры отменяются и переносятся из-за пандемии коронавируса, которая началась в Китае в декабре 2019 года и распространилась на все страны. На данный момент в мире всего зафиксировано почти 787 тысяч случаев заражения.

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MMA, UFC, Новости спорта, Bellator, Bellator 241.
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