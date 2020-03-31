Верняев сравнялся с Харлан

Новости спорта:Олег Верняев двенадцатый раз признан лучшим спортсменом месяца в Украине.

По итогам марта лучшим спортсменом месяца в Украине признан олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев. Его наставник Геннадий Сартинский стал лучшим тренером месяца соответственно.

Об этом сообщает пресс служба Национального олимпийского комитета Украины (НОК).

В начале марта талантливый гимнаст завоевал "серебро" в многоборье на этапе Кубка мира, который состоялся в американском Милуоки и имел статус одного из серии отборочных соревнований на Олимпиаду в Токио с возможностью получить дополнительную лицензию на Игры.

Для Верняева это двенадцатое признание НОК. Олег сравнялся по количеству наград лучшего спортсмена месяца в Украине с олимпийской чемпионкой по фехтованию Ольгой Харлан, в активе которой также 12 рекордных наград.