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В ДТП погибла жена одного из лучших шахматистов мира

В ДТП погибла жена одного из лучших шахматистов мира
18:03 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Супруга гроссмейстера Ароняна погибла в результате ДТП.

Супруга армянского гроссмейстера Левона Ароняна австралийская шахматистка Ариана Каоили скончалась после ДТП. Об этом шахматист сообщил в своём "твиттере". Ночью 15 марта Каоили, находившаяся за рулём автомобиля, не справилась с управлением и врезалась в бетонный столб моста. Она была доставлена в одну из больниц в Ереване (Армения).

"У меня нет слов, чтобы выразить всю свою скорбь после смерти моей жены Арианы. Она была умным, трудолюбивым и весёлым человеком, она прожила прекрасную жизнь. Я люблю тебя, дорогая, спи крепко…", – написал Аронян.

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Аронян и Каоили встречались с 2006 года. В сентябре 2017 года, вскоре после того как армянский гроссмейстер завоевал Кубок мира, состоялась их свадьба.

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Все по теме:

ДТП, Австралия, Автомобиль, Авария, Шахматы, Левон Аронян, Ариана Каоили.
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