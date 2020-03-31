Было страшно: Пепе Рейна рассказал о симптомах коронавируса

Новости спорта:Футболисту было страшно, когда 25 минут не хватало воздуха.

Вратарь "Астон Виллы" Пепе Рейна, права на которого принадлежат "Милану", рассказал о симптомах коронавируса, появившихся у него неделей ранее.

"Я был изолирован сразу после первых симптомов. Температура, сухой кашель, постоянная головная боль, слабость… Было страшно, когда на протяжении 25 минут не хватало воздуха, как будто мое горло внезапно сжалось и воздух не мог больше поступать. Первые шесть или восемь дней я провёл в комнате", — приводит слова Рейны Corriere dello Sport.

Практически все национальные чемпионаты мира в настоящее время приостановлены в связи с пандемией коронавируса.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от коронавируса скончалось более 37 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 165 тыс.