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Джон Джонс и проблемы с законом: чем закончилась история с оружием и вождением

Джон Джонс и проблемы с законом: чем закончилась история с оружием и вождением
08:17 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Джонс отправлен под домашний арест за вождение в нетрезвом виде и хранение оружия.

Чемпион UFC в полутяжёлом весе, лидер рейтинга лучших бойцов UFC вне зависимости от весовых категорий Джон Джонс обвиняется в вождении автомобиля в нетрезвом состоянии, а также в неосторожном обращении с оружием, на которое у Джона не было разрешения, сообщает TMZ.

По данным источника, Джонс заключил сделку со следствием и согласился на испытательный срок в течение года. Также в качестве сделки бойцу предстоит отбывать 96 часов в программе общественного заключения, которая будет напоминать домашний арест. Джонсу придётся носить монитор на лодыжке, что позволит властям убедиться, что он не покинет свою резиденцию, если у него нет разрешения.

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Это уже не первые проблемы Джонса с законом. В прошлом он лишался водительских прав на полгода.

Напомним, предыдущий поединок Джонс провёл в феврале 2020 года и с трудом победил Доминика Рейеса.

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ДТП, Бокс, MMA, Джон Джонс, UFC.
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