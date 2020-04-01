Биатлонисты пошутили на 1 апреля: Фуркад поддержал

Новости спорта:Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на нововведение Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее пресс-служба IBU объявила, что со следующего сезона индивидуальные гонки Кубка мира будут проходить исключительно с использованием классической техники лыжного хода. Наверняка организация пошутила, учитывая, что объявление появилось 1 апреля.

В сообщении IBU говорилось, что решение поддержала комиссия спортсменов.

"Будучи членом комиссии, я не поддерживал это решение. Именно поэтому я ушёл из биатлона", — написал Фуркад в комментариях к записи IBU в "Твиттере".

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.