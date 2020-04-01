Скачать
Среда, 01.04.2020
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Первый гол Милевского в сезоне (Видео)
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
Бой Постол - Рамирес 9 мая отменен
От коронавируса умер экс-президент Марселя
От коронавируса умер экс-президент Марселя
Месси назвал 15 будущих звезд футбола
Месси назвал 15 будущих звезд футбола

Биатлонисты пошутили на 1 апреля: Фуркад поддержал

Биатлонисты пошутили на 1 апреля: Фуркад поддержал
12:28 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:Бывший французский биатлонист Мартен Фуркад отреагировал на нововведение Международного союза биатлонистов (IBU).

Ранее пресс-служба IBU объявила, что со следующего сезона индивидуальные гонки Кубка мира будут проходить исключительно с использованием классической техники лыжного хода. Наверняка организация пошутила, учитывая, что объявление появилось 1 апреля.

В сообщении IBU говорилось, что решение поддержала комиссия спортсменов.

"Будучи членом комиссии, я не поддерживал это решение. Именно поэтому я ушёл из биатлона", — написал Фуркад в комментариях к записи IBU в "Твиттере".

Первый гол Милевского в сезоне (Видео)

31-летний Фуркад — пятикратный олимпийский чемпион, двукратный серебряный призёр Олимпийских игр, 13-кратный чемпион мира (11 раз — в личных гонках), семикратный обладатель Кубка мира в общем зачёте.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Биатлон, Мартен Фуркад, IBU, Новости спорта.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Месси назвал 15 будущих звезд футбола
02 Украинский боксер "подхватил" гепатит А в бою с россиянином
03 От коронавируса умер экс-президент Марселя
04 Знаменитому рестлеру заплатят 110 миллионов долларов за украденные секс-видео
05 Коронавирус может повлиять на качество футбольных газонов
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь