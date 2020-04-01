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Джон Джонс раскаялся за инцидент с вождением в нетрезвом состоянии

Джон Джонс раскаялся за инцидент с вождением в нетрезвом состоянии
13:52 Сегодня Телеграф allboxing.ru Фото: Инстаграм

Новости спорта:Джон Джонс рассказал, что заключил сделку о признании вины с судом Альбукерке.

Чемпион UFC в полутяжелом весе Джон Джонс опубликовал заявление в связи с недавним арестом.

"Хотя мы все работаем над тем, чтобы понять и справиться со стрессом и неопределенностью, которые связаны с текущим состоянием нашего мира, я хочу выразить, насколько я искренне разочарован тем, что снова стал источником негативных заголовков, особенно в эти трудные времена, — говорит Джонс. — Я расстроен тем, что разочаровал людей, которые мне небезразличны, мою семью, друзей и фанатов.

Сегодня утром я заключил сделку о признании вины с судом Альбукерке. Я принимаю на себя полную ответственность за свои действия и знаю, что у меня есть личная работа, которая связана с нездоровыми отношениями с алкоголем".

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"Я действительно ценю поддержку, которую я получил от сообщества Альбукерке и всех моих поклонников по всему миру. Я очень надеюсь оставить это позади. Спасибо вам всем за вашу неизменную любовь и поддержку, и, пожалуйста, позаботьтесь о себе".

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MMA, Джон Джонс, Новости ММА, Смешанные единобортсва.
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