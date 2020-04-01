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Среда, 01.04.2020
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Станет ли карантин причиной беби-бума?

Станет ли карантин причиной беби-бума?
14:55 Сегодня Телеграф

Новости спорта:В условиях домашней изоляции легко заскучать.

Новые способы проведения досуга становятся не прихотью, а горячо желанной необходимостью. Благо, выбор после введения карантина увеличился. Банки предлагают кешбэки на покупки онлайн-игр, лицензионные сайты с фильмами и сериалами открывают свободный доступ для всех желающих, а сайты 18+ делают скидки на премиум-подписки.

Но для приятного времяпрепровождения не обязательно что-то покупать. У людей, которые остались на карантине дома вместе со своими партнерами, всегда есть приятная альтернатива бесконечным сериалам и ленте новостей. В связи с этим в соцсетях все чаще высказывают предположение, что карантин в итоге может стать причиной настоящего беби-бума.

Аналитики Parimatch предложили свои котировки относительно того, ждет ли нас всплеск рождаемости в скором будущем.Эксперты дают 38% на то, что в Киеве в декабре 2020 года на свет появится более трех тысяч детей. В январе 2021 года шансы на увеличение рождаемости еще выше — 41%.

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Можно лишь предполагать, что если карантин затянется до мая-июня, цифры будут только расти. Индустрия развлечений, как и большая часть мира, «на паузе» — а значит, тем меньше останется непросмотренных киношедевров, зато станет все больше свободных минут, которые можно уделить себе и партнеру.

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Карантин, Ставки, Новости спорта, Коронавирус.
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