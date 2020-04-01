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Бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон может пройти в Беларуси

Бой Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон может пройти в Беларуси
20:47 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Твиттер

Новости спорта:Абдулманап Нурмагомедов назвал вероятные места проведения боя Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон.

Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, считает, что Беларусь является одним из лучших вариантов для проведения поединка Хабиба и Тони Фергюсона.

"Какова вероятность того, что бой Хабиба с Фергюсоном состоится 18 апреля? Я не могу ответить на этот вопрос точно. Но мы готовимся. Назовите город и место.

Россия предлагала Казань, Екатеринбург, Москву. Хотели в Абу-Даби… Не знаю, что получится.

Бой Нурмагомедов - Фергюсон отменят в пятый раз

Можно ли рассматривать вариант с проведением боя в Беларуси всерьёз? Главе государства — Лукашенко — огромное спасибо. За то, что предложил. Почему бы не рассмотреть эту страну? Думаю, это один из лучших вариантов", — приводит слова Абдулманапа Нурмагомедова "Спорт-экспресс".

Нурмагомедов-старший: Беларусь — один из лучших вариантов для боя Хабиба и Фергюсона

Подробнее на «Чемпионате»:https://www.championat.com/boxing/news-4008693-nurmagomedov-starshij-belarus---odin-iz-luchshih-variantov-dlja-boja-habiba-i-fergjusona.html?utm_source=copypaste

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Беларусь, MMA, Коронавирус, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, Смешанные единобортсва, Хабиб Нурмагомедов - Тони Фергюсон, Нурмагомедов - Фергюсон.
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