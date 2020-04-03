Тимошенкова присоединилась к челленджу #тренуйсявдома (Видео)

Новости спорта:Известные украинские спортсмены призывают соотечественников оставаться дома и беречь свое здоровье.

Вратарь сборной Украины по гандболу Виктория Тимошенкова присоединилась к челленджу #тренуйсявдома и продемонстрировала в соцсети несколько.упражнений для поддержания спортивной формы.

Как отмечает НОК Украины, челендж #тренуйсявдома проходит в соцсетях по инициативе Комиссии НОК "Антураж атлета" и Комиссии атлетов НОК Украины, в рамках которого известные украинские олимпийцы призывают соотечественников оставаться дома и беречь свое здоровье.

Так, Виктория Тимошенкова продемонстрировала несколько упражнений, которые можно делать дома во время карантина для поддержания собственной спортивной формы.

"Образование атлетов – это очень актуальный и важный вопрос в любое время. Сегодня каждый из нас имеет возможность учиться дома. Заниматься своим самосовершенствованием и собственным образованием, потому что в нашей жизни знание – это наше сокровище. И обязательно надо помнить, что даже дома можно заниматься спортом и следить за своей спортивной формой", – отметил президент НОК, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.