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Пятница, 03.04.2020
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Тимошенкова присоединилась к челленджу #тренуйсявдома (Видео)

Тимошенкова присоединилась к челленджу #тренуйсявдома (Видео)
21:52 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: sport-express.ua

Новости спорта:Известные украинские спортсмены призывают соотечественников оставаться дома и беречь свое здоровье.

Вратарь сборной Украины по гандболу Виктория Тимошенкова присоединилась к челленджу #тренуйсявдома и продемонстрировала в соцсети несколько.упражнений для поддержания спортивной формы.

Как отмечает НОК Украины, челендж #тренуйсявдома проходит в соцсетях по инициативе Комиссии НОК "Антураж атлета" и Комиссии атлетов НОК Украины, в рамках которого известные украинские олимпийцы призывают соотечественников оставаться дома и беречь свое здоровье.

Так, Виктория Тимошенкова продемонстрировала несколько упражнений, которые можно делать дома во время карантина для поддержания собственной спортивной формы.

Динамо не планирует снижение зарплат футболистам на время карантина

"Образование атлетов – это очень актуальный и важный вопрос в любое время. Сегодня каждый из нас имеет возможность учиться дома. Заниматься своим самосовершенствованием и собственным образованием, потому что в нашей жизни знание – это наше сокровище. И обязательно надо помнить, что даже дома можно заниматься спортом и следить за своей спортивной формой", – отметил президент НОК, Олимпийский чемпион Сергей Бубка.

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Гандбол, НОК Украины, Новости гандбола, Виктория Тимошенкова.
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