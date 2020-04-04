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Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации

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Харлан - о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации
10:35 Сегодня Телеграф Red Bull Фото: Instagram

Новости спорта:Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о тренировках, целях на Олимпиаду и мотивации.

Обладательница 4-х олимпийских медалей, 15 медалей чемпионатов мира и 20 медалей чемпионата Европы украинская саблистка Ольга Харлан рассказала о мотивации и о том, когда хочет закончить карьеру.

"Никогда не думала, что вот я уже всего достигла и хватит с меня. Наверное, именно поэтому у меня четыре личных золота чемпионата мира: в определенный момент я не остановилась и продолжила работать.

Сейчас мне нужно больше тренироваться, чем десять или семь лет назад, но я не против. Могу сказать, что физическое состояние сейчас лучше, чем было в 21 год. И опыта больше.

Добавляет мотивации новое поколение спортсменок. Каждый год появляются перспективные молодые фехтовальщицы, которым нужно показать, кто в доме хозяин. И когда задумываюсь, что большинство соперниц моложе меня, то эти мысли давят. Но когда я уверена в себе, в своих действиях, то не обращаю внимания ни на что.

Всю жизнь фехтовать не буду, когда-то это закончиться, но с этим делом не так просто прощаться. Я не могу сказать «Ну все, я добилась всего и хочу уйти». У меня немного другая история и видение. Нужно максимально ответственно подойти к тому, что дело всей твоей жизни подошло к финишу и его нужно отпустить. Я пока не готова этого сделать.

Решение по поводу дальнейших планов буду принимать уже после Олимпиады. Потому что подготовка к следующим играм начинается сразу после церемонии награждения. Нужно принять решение: заканчивать карьеру, оставаться в спорте или брать паузу, а потом возвращаться. Это деликатный вопрос, который ставит себе каждый спортсмен, а особенно тот, который выступает на Олимпиаде не впервые.

Я подобное решение принимала после Рио-2016, решила сделать акцент на восстановлении и продолжила соревноваться. Я разобралась с проблемным плечом, сделала операцию и решила, раз уж занимаюсь своим здоровьем, то пройду еще один олимпийский цикл. Как будет дальше, увидим после Токио. Одно могу сказать точно: мотивации и вдохновения еще хватает, не жалуюсь

Моя цель на Олимпийские игры немного изменилась. Раньше я говорила, что нацелена на золото в Токио. Теперь я настроена завоевать любую медаль и получить удовольствие от этого момента. Разумеется, у всех спортсменов и у меня есть амбиции: интересует только золото и все. Но Олимпиада проходит раз в четыре года, когда ты ставишь целью золото, а не получаешь его, можешь разочароваться и не обрадоваться серебру. Это не правильно, ведь ты выиграла серебро или бронзу Олимпийских игр.

Я всегда придерживалась мнения: все олимпийские награды золотые. Ты не проиграла в финале, а выиграла серебряную награду. Не проиграла в полуфинале, а выиграла бронзу. Те спортсмены, которые попадают на Игры, - герои. А те, кто привозят домой медали, уже в истории", – сказала Харлан в интервью redbull.com.

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Олимпийские игры, Фехтование, Ольга Харлан, Новости фехтования, ОИ-2021.
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