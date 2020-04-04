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Украинского легкоатлета Коваленко дисквалифицировали на три года

Украинского легкоатлета Коваленко дисквалифицировали на три года
14:09 Сегодня Телеграф Фото: НОК

Новости спорта:Украинский легкоатлет Назар Коваленко получил три года дисквалификации.

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на своем официальном сайте поделилась решением Athletics Integrity Unit по дисквалификации украинского ходока Назара Коваленко.

Согласно ему Коваленко, у которого были обнаружены аномальные показатели в биологическом паспорте легкоатлета, дисквалифицировали на 3 года. Однако дисквалификация началась с 9 марта 2017 года и, соответственно, ее срок уже истек.

Помимо этого, все результаты украинца с 11 мая 2012 года по 17 мая 2015 года аннулированы.

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Отметим, что Коваленко становился серебряным призером Кубка Европы-2013 в командном зачете и чемпионом Универсиады-2015 в командном первенстве. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году на дистанции 20 км он показал 40-й результат, а на Играх в Лондоне в 2012-м в этой же дисциплине стал 27-м.

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Легкая атлетика, Назар Коваленко, Новости легкой атлетики.
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