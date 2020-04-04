Украинского легкоатлета Коваленко дисквалифицировали на три года

Федерация легкой атлетики Украины (ФЛАУ) на своем официальном сайте поделилась решением Athletics Integrity Unit по дисквалификации украинского ходока Назара Коваленко.
Согласно ему Коваленко, у которого были обнаружены аномальные показатели в биологическом паспорте легкоатлета, дисквалифицировали на 3 года. Однако дисквалификация началась с 9 марта 2017 года и, соответственно, ее срок уже истек.
Помимо этого, все результаты украинца с 11 мая 2012 года по 17 мая 2015 года аннулированы.
Отметим, что Коваленко становился серебряным призером Кубка Европы-2013 в командном зачете и чемпионом Универсиады-2015 в командном первенстве. На Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро в 2016 году на дистанции 20 км он показал 40-й результат, а на Играх в Лондоне в 2012-м в этой же дисциплине стал 27-м.