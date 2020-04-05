Боец ММА Гарбрандт рассказал о своих дальнейших планах

Новости спорта:Боец ММА Коди Гарбрандт рассказал, что после следующего поединка он опустится в весе.

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Коди Гарбрандт заявил, что после поединка с Рафаэлем Ассунсао планирует спуститься в наилегчайший дивизион.

"Сейчас я сконцентрирован на Рафаэле, это мой следующий бой, — сказал Коди ESPN. — Затем я собираюсь спуститься в наилегчайший вес и действительно спасти его. Я никогда не гонял вес в лимит легчайшего дивизиона. Я думаю о спуске в наилегчайший, это то, что хочу сделать. Я молод. Я вешу около 66 килограммов.

Иногда после спаррингов мой вес спускается до 64. Я думаю, что сохраню свою силу и скорость в наилегчайшем весе. Это мой план".

Ранее сообщалось, что Дана Уайт попал в сексуальный скандал.