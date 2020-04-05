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Телеканал FOX включил бой Макгрегора и Фергюсона в расписание турнира UFC 249

Телеканал FOX включил бой Макгрегора и Фергюсона в расписание турнира UFC 249
13:20 Сегодня Телеграф championat.com

Новости спорта:FOX Sports обновил данные о шоу UFC 249.

Телеканал FOX Sports на своём официальном сайте обновил данные о карде турнира UFC 249.

Теперь его главным поединком значится встреча экс-чемпиона организации в двух весовых категориях Конора Макгрегора с бывшим временным чемпионом лиги Тони Фергюсоном.

Напомним, Фергюсон на турнире UFC 249 должен был встретиться с действующим чемпионом лиги в лёгком весе Хабибом Нурмагомедов. Но 1 апреля россиянин фактически снялся с турнира, признав, что не намерен лететь в США.

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Вместе с тем нельзя утверждать, что информация на сайте FOX Sports полностью достоверная. Так, в карде турнира прописаны поединки Ислама Махачева, Магомеда Анкалаева и Умара Нурмагомедова, которые не примут в нём участия. Кроме того, до сих пор указано, что шоу пройдёт в Нью-Йорке. Однако в городе введён карантин и проведение каких-либо мероприятий там невозможно.

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MMA, Новости ММА, Смешанные единобортсва, UFC 249.
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