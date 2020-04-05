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Мировые рейтинги по бадминтону будут заморожены

Мировые рейтинги по бадминтону будут заморожены
14:23 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:На основе мирового рейтинга 30 апреля должны были быть подведены итоги олимпийского отбора в бадминтоне.

Однако из-за переноса на год летних Олимпийских игр в Токио-2020 эта квалификационная процедура также, вероятно, будет перенесена на 2021 год, сообщает Всемирная федерация бадминтона (BWF).

BWF объявила о замораживании мировых рейтингов и мировых юниорских рейтингов до дальнейшего уведомления.

"Из-за вспышки COVID-19 сообщество бадминтонистов испытало беспрецедентную приостановку участия в международных турнирах с середины марта 2020 года до конца апреля 2020 года, - сказано в сообщении. - В настоящее время трудно предсказать, когда состоится следующий международный турнир, могут быть приостановлены старты в мае и июне".

BWF надеется сообщить больше информации о перенесенных турнирах в ближайшие недели, что также даст больше ясности относительно размораживания рейтингов, если возобновление турниров будет сочтено безопасным.

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Ранее было принято решение приостановить из-за пандемии все соревнования до конца апреля. Отменены в том числе этапы Мирового тура в Нью-Дэли (Индия - 24-29 марта), Букит Джалиле (Малайзия - 31 марта – 5 апреля) и Сингапуре (7-12 апреля). BWF замечает, что старты в мае и июне также могут быть перенесены.

Как сообщалось, чемпионат Европы-2020 по бадминтону в Киеве (21 по 26 апреля) не состоится в запланированные сроки.

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Все по теме:

Бадминтон, Токио-2020, BWF, Всемирная федерация бадминтона.
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