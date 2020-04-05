Тяжелоатлеты двух стран не будут допущены к Олимпиаде

Новости спорта:Ассоциация тяжелой атлетики Таиланда и Федерация тяжелой атлетики Малайзии дисквалифицированы.

Группа по санкциям независимых федераций (IMFSP) при Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) дисквалифицировала Ассоциацию тяжелой атлетики Таиланда (TAWA) и Федерации тяжелой атлетики Малайзии (MWF) из-за нарушения антидопинговых правил.

Об этом сообщает пресс-служба IWF.

Спортсмены из Таиланда и Малайзии не выступят на Олимпиаде в 2021 году в Токио (Япония). Помимо этого, членство TAWA в IWF приостановлено на 3 года (до 1 апреля 2023 года), официальные лица ассоциации временно отстранены на два года, в течение которых они не смогут быть избранными на какие-либо должности в IWF. На 11 месяцев наложен запрет на участие спортсменов из Таиланда в международных соревнованиях под эгидой IWF, отсчет этого срока начнется с момента возобновления первых мероприятий международной федерации, отложенных из-за пандемии коронавируса.

Членство MWF в IWF приостановлено на год (до 1 апреля 2021 года). При этом тяжелоатлетам из Малайзии запрещено участвовать в соревнованиях под эгидой IWF на протяжении пяти месяцев с момента возобновления турниров.

TAWA и MWF были проинформированы о вынесенных наказаниях. Организации имеют право подать апелляции на решения IMFSP в Спортивный арбитражный суд (CAS) в течение 21 дня.