ФИФА из-за переноса Олимпиады повысила возрастной барьер для участников Игр

Новости спорта:Теперь футболисты, которые могли участвовать в Олимпиаде в 2020 году, смогут принять участие в Играх в 2021 году.

Международный футбольный союз ФИФА смягчила возрастные ограничения для участников мужского футбольного турнира на перенесенных Олимпийских играх, которые состоятся в 2021 году в столице Японии.

Об этом сообщает AP.

"FIFA увеличила возрастной порог для мужского футбольного турнира на перенесенный из-за пандемии коронавируса Олимпиаде в Токио", - говорится в сообщении.

Это означает, что игроки в возрасте до 23 лет, которые имели право по возрасту участвовать в соревнованиях, должны были состояться в 2020 году, все еще смогут сыграть в Японии в возрасте 24-х лет 2021-го года.

Решение было принято коллегией футбольных чиновников FIFA во всем мире, созданной для решения вопроса о приостановке соревнований на время кризиса в области здравоохранения.

Мужской футбольный турнир на Олимпиаде начнется перед церемонией открытия 23 июля 2021 года в Токио.

Как сообщалось, Олимпиада должна была пройти в этом году (24 июля - 9 августа), но Международный олимпийский комитет и власти Японии решили перенести Игры из-за пандемии коронавируса.