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Канадский врач: Сейчас всем плевать на НХЛ

Канадский врач: Сейчас всем плевать на НХЛ
16:30 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости спорта:Даже в Канаде сегодня хоккей отошел на второй план.

Представитель Канадской ассоциации врачей скорой помощи доктор Алан Драммонд заявил, что из-за пандемии коронавируса сегодня никого не волнует возобновление сезона НХЛ, цитирует Драммонда журналист Рик Уайстхед на своей странице в Twitter.

"Да всем плевать на это. Сейчас у всего мира может быть только одна цель. Как и все, я люблю спорт, но сейчас действительно не до него. В конце концов, спорт - это вид развлечения, когда высокооплачиваемые спортсмены играют для нашего удовольствия.

Сейчас мы боремся за наши жизни. Сейчас время сосредоточиться на одной и самой главной цели - борьбе с коронавирусом. Хоккейные арены лучше превратить в морги или госпитали", - рассказал Драммонд.

Звезда НБА на карантине работает помощником учителя

Напомним, 13 марта НХЛ приостановила регулярный чемпионат. Базовая дата возобновления сезона - 15 мая.

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НХЛ, Хоккей, Новости хоккея, Коронавирус.
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