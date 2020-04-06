Хабиб: Готовлюсь к бою с Фергюсоном

Новости спорта:Хабиб Нурмагомедов заявил, что готовиться к бою против Тони Фергюсона.

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что продолжает тренироваться и готовиться к бою против Тони Фергюсона.

Примечательно, что на днях россиянин заявил об отказе драться с Фергюсоном в апреле из-за пандемии коронавируса COVID-19.

"Я тренируюсь каждый день, утром и ночью. В моем доме есть спортзал. Я непобежденный чемпион UFC, но за считанные дни до боя не знаю, где он вообще состоится. Как это понимать? Это непрофессионально".

"Почему я должен лететь в США? Почему не в Японию, Азию или Африку? Может быть, они могут организовать бой в Европе или на Ближнем Востоке. Не знаю, где буду драться. Это не моя ошибка, коронавирус всему виной".

После отказа Хабиба от боя UFC начала поиск нового соперника для Фергюсона. Заменить россиянина может Джастин Гэтжи, которого в последнее время называли главным претендентом на бой с Конором Макгрегором.