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Точно без Хабиба: Уайт анонсировал турнир UFC 249

Точно без Хабиба: Уайт анонсировал турнир UFC 249
08:46 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Instagram

Новости спорта:Президент UFC ответил на сообщение, что Нурмагомедов якобы прилетит в США.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов пропустит турнир UFC 249, где должен был сразиться с американцем Тони Фергюсоном.

Он ответил на сообщение инсайдера Ариэля Хельвани в Twitter, рассказавшего, что россиянин прилетит в США.

"Неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Объявлю список поединков завтра", - написал Уайт.

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Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но был перенесен из Нью-Йорка. В настоящее время новое место его проведения еще не определено

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Все по теме:

Дана Уайт, Хабиб Нурмагомедов, Тони Фергюсон, UFC 249.
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