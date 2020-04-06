Точно без Хабиба: Уайт анонсировал турнир UFC 249

Новости спорта:Президент UFC ответил на сообщение, что Нурмагомедов якобы прилетит в США.

Президент UFC Дана Уайт сообщил, что чемпион организации в легком весе Хабиб Нурмагомедов пропустит турнир UFC 249, где должен был сразиться с американцем Тони Фергюсоном.

Он ответил на сообщение инсайдера Ариэля Хельвани в Twitter, рассказавшего, что россиянин прилетит в США.

"Неправда! Турнир состоится, но без Хабиба. Объявлю список поединков завтра", - написал Уайт.

Absolutely NOT true!!! The card is happening but @TeamKhabib is out. I will announce the entire card tomorrow. — Dana White (@danawhite) April 6, 2020

Турнир UFC 249 должен был состояться 18 апреля в Бруклине, но был перенесен из Нью-Йорка. В настоящее время новое место его проведения еще не определено