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Лыжник в комнате покорил вершину горы (Видео)

Лыжник в комнате покорил вершину горы (Видео)
16:44 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Скриншот

Новости спорта:Испанский лыжник покорил горную вершину, не выходя из дома.

Испанский фрирайдер Филипп Клейн Герреро использовал подручные средства и сымитировал восхождение на вершину горы и спуск с неё, оставаясь дома и не нарушая правил самоизоляции. Спортсмен записал "восхождение" на видео и опубликовал на своём канале на YouTube.

Ролик собрал почти полмиллиона просмотров.

"Прямо перед тем, как мы оказались закрыты дома из-за нынешей ситуации с вирусом, я собирался поехать на фрирайд со своей семьёй. Предполагалось, что это будет большое путешествие, путешествие года, которого я долго с нетерпением ждал. Поэтому во время карантина я постоянно думаю о лыжах и начал думать, как я мог бы покататься, не покидая своей гостиной", – написал лыжник.

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Спорт, Альпинизм, Карантин, Горы, Лыжи, Скалы, Филипп Клейн Герреро.
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