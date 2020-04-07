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Официально: назван соперник Фернюсона на UFC 249

Официально: назван соперник Фернюсона на UFC 249
09:49 Сегодня Телеграф championat.com Фото: Twitter

Новости спорта:Дана Уайт объявил о замене для Хабиба Нурмагомедова.

Бой за звание временного чемпиона UFC в легком весе между Тони Фергюсоном (25-3, 11 КО) и Джастином Гэтжи (21-2, 18 КО) официально пройдет 18 апреля. Место проведения поединка пока не определено.

Изначально 18 апреля Фергюсон должен был провести поединок с чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым (28-0, 8 КО). Россиянин отказался драться с Тони в апреле в связи с пандемией коронавируса COVID-19.

Отметим, что UFC в пятый раз не смог организовать бой Фергюсона против Хабиба. Ранее поединки не состоялись из-за травм бойцов и проблем Нурмагомедова с весом.

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Фергюсон в июне прошлого года техническим нокаутом победил Дональда Серроне. Гэтжи в последнем поединке также победил Серроне.

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UFC, Тони Фергюсон, Джастин Гэтжи.
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