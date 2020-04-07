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"Зарезервировать остров": Где пройдет турнир UFC 249

"Зарезервировать остров": Где пройдет турнир UFC 249
13:23 Сегодня Телеграф isport.ua

Новости спорта:На этом острове могут проводиться и следующие турниры UFC.

Турнир UFC 249 пройдет на частном острове, который арендует президент UFC Дана Уайт для подготовки бойцов и проведения боев.

"Я в одном-двух днях от того, чтобы зарезервировать частный остров. Сейчас создается вся необходимая инфраструктура. Там смогут выступить бойцы из всех стран.

Поскольку я не могу собрать всех иностранных бойцов в США, у меня будет частный остров, на котором будут собираться все спортсмены из других стран. Итак, с 18 апреля UFC возвращается в строй", - приводит слова Уайта TMZ.

Фергюсон - Гэтжи и другие: полный кард турнира UFC 249

Напомним, турнир UFC 249 должен состояться 18 апреля. Главным событием турнира станет бой Тони Фергюсон – Джастин Гэтжи за титул временного чемпиона в легком весе.

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MMA, Дана Уайт, UFC, UFC 249.
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